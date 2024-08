Me Victorien Fadé se prononce sur la ligne de défense du Frère Hounvi

Le chroniqueur Steve Amoussou est en détention provisoire à la prison civile d’Akpro-Missérété après sa présentation devant le procureur spécial de la Criet mardi 20 août 2024. Sur Bip Radio, Maître Victorien Fadé s’est prononcé sur l’état actuel de son client et l’élaboration de la ligne de défense.

En attendant son procès fixé au 7 octobre 2024, le Frère Hounvi est placé en détention à la prison civile d’Akpro-Missérété. Ses avocats se préparent déjà pour sa défense. « Nous allons obtenir du procureur spécial, un permis de communiquer. Avoir une séance de travail avec notre client. C’est ensemble que nous allons définir la ligne de défense », a confié Maître Victorien Fadé sur Bip Radio. La demande du permis de communiquer sera faite ce mercredi 21 août 2024.

A en croire l’avocat, le moral de Steve Amoussou est très haut. « On ne ressent aucun remords en lui. Il est vraiment très courageux. Il n’a aucun problème. Son moral est très haut », a déclaré Me Victorien Fadé.

Steve Amoussou a été interpellé le 12 août au Togo. Il aurait été embarqué manu militari dans un véhicule par des personnes inconnues selon ses avocats. Il est poursuivi pour harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux et provocation directe à la rébellion.

A.A.A

21 août 2024 par