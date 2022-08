Me HOUNGBEDJI au contact des militants PRD de Cotonou

Le président du Parti du renouveau démocratique (PRD), Me Adrien HOUNGBEDJI poursuit les échanges avec les militantes et militants à la base. Après avoir rencontré les différentes sections des départements de l’Ouémé et du Plateau, le leader des Tchoco-Tcho s’est rendu à Cotonou ce vendredi 12 août 2022.

Le PRD entend fusionner ses forces avec l’Union Progressiste (UP). Une première dans l’histoire de la formation politique. Dans ce cadre, le président Adrien HOUNGBEDJI a rencontré ce vendredi 12 août 2022 à Dandji les militantes et militants des 1er, 2e arrondissements de Cotonou, ainsi que ceux du 7e au 13ème arrondissement. La fusion avec l’UP, un des deux grands blocs soutenant les actions du chef de l’Etat Patrice TALON est le sujet principal.

Après les rencontres à la base, la décision du parti sera portée à la connaissance du public au cours d’un congrès extraordinaire annoncé pour le 20 août prochain.

