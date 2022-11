Me Adrien Houngbédji remobilise s troupe pour la victoire de l’UP-R

L’heure est la mobilisation des militantes et militantes à l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) dans la 19è Circonscription Electorale à deux mois des élections législatives de janvier 2023.

Me Adrien Houngbédji, membre du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) s’active dans la 19è Circonscription Electorale pour une victoire écrasante du parti aux élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. Il a eu, lundi 7 novembre 2022, trois séances d’échanges avec les têtes de pont des 1er, 2ème et 3ème Arrondissements de Porto-Novo. C’est en présence de plusieurs candidats de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) dans la 19è Circonscription Electorale et d’autres personnes de ressources du parti dont Charlemagne Yankoty, François Ahlonsou, Falilou Akadiri, Gratien Laurent Ahouanmènou, Emmanuel Zossou, Alfred Djidossi, etc.

Les discussions sont axées sur le concept "Gagnons Largement Ensemble’’. L’objectif est de galvaniser les militantes et militants à la base de l’UP-R pour une victoire du parti au soir du dimanche 08 janvier 2023, date de tenue des élections législatives au Bénin.

