Maroc, terre hospitalière pour migrants et exilés

Le Royaume du Maroc est devenu depuis quelques années en Afrique, une terre hospitalière pour l’accueil des migrants et autres exilés. Cette reconnaissance internationale et continentale s’est traduite par la désignation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste en tant que Leader de la migration en Afrique.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI fait Leader de la migration en Afrique. Ceci, en raison de la gouvernance migratoire du Maroc autour de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA), initiée en 2013, sur Haute Initiative Royale, et qui a consacré cette approche solidaire et inclusive inscrite dans la continuité de la vocation éminemment africaine du Royaume.

La SNIA est une initiative inédite au niveau régional. La reconnaissance internationale et continentale s’est traduite par la désignation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste en tant que leader de la migration en Afrique. Il s’agit d’une initiative Royale qui a impulsé deux actions fortes, et qui ont consolidé la dimension continentale de la migration, en l’occurrence l’Observatoire Africain de la migration et l’Agenda africain de la migration.

Résultats de quelques actions de la SINA

Dans le cadre de la SNIA, plus de 50.000 ressortissants de pays africains ont vu leur situation administrative assainies. Les personnes vulnérables ont été privilégiées. Des facilités leur ont été accordées pour la mobilité de travail, l’insertion professionnelle et le regroupement familial grâce à des critères d’éligibilité très souples, mais également grâce aux moyens de recours sous l’égide du CNDH. Ces personnes ont bénéficié également d’un plan national d’intégration qui leur permet d’accéder pleinement aux services sociaux, éducatifs, médicaux, économiques, au même titre que les nationaux.

Des actes de perversion de réseaux de trafic

Cette dimension de la migration est pervertie par les actions criminelles des réseaux de trafic qui exploitent la vulnérabilité des victimes et les poussent dans des aventures dangereuses et meurtrières. Ces réseaux de trafic usent de stratagèmes d’une grande violence, notamment lors des assauts planifiés de façon quasi- militaire, avec des assaillants aux profils de miliciens et d’anciens militaires issus de pays déstabilisés par la guerre et les conflits.

Selon les chiffres, plus de 145 assauts ont été repoussés autour des présides de Sebta et Melilla depuis 2016 (50 en 2021 et 12 jusque à Mai 2022).

Plusieurs éléments des forces de l’ordre, faisant un usage proportionné de la riposte en légitime défense, sont blessés au cours de ces assauts. En témoigne le drame survenu vendredi 24 juin dernier au niveau de Nador.

Riposte des autorités marocaines contre les réseaux

Contre ces réseaux de trafic, les autorités marocaines interviennent avec plus de 1300 réseaux. Elles sont parvenues à démanteler les 05 dernières années (256 en 2021 et 100 jusque à Mai 2022).

De même, plus de 360.000 tentatives d’émigration irrégulière ont été avortées depuis 2017 (63.000 en 2021 et 26.000 jusque à Mai 2022).

La dimension humaniste de la gestion migratoire au Maroc se traduit également par les retours volontaires que le pays met à disposition des migrants qui souhaitent retourner vers leurs pays d’origine dans le plein respect de leurs droits et dignité. Depuis 2018, plus de 8100 ressortissants africains ont bénéficié de ces retours volontaires organisés et financés par le ministère de l’intérieur, aussi bien par voie aérienne que terrestre.

Avec l’OIM, environ 2400 personnes sont retournées en 2021, et plus de 1100 en 2020.

Un référentiel de procédures standards pour un système d’orientation et de prise en charge



Soucieux de conforter davantage la gestion humanisée des frontières, le Maroc a adopté en 2020, un référentiel de procédures standards pour un système d’orientation et de prise en charge des migrants secourus en mer ou appréhendés au niveau des frontières.

Ce référentiel qui a pour objectif de séquencer le système de référencement régional et local, comprend l’accueil, l’orientation, le transfert et la prise en charge des migrants en fonction de leurs statuts (migrants économiques, demandeurs d’asile, victimes de traite, MN).

Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, a toujours inscrit la coopération Sud-Sud en tant que levier majeur pour niveler les différentiels de développement, et permettre de stabiliser les régions pourvoyeuses de migrants. Les actions concrètes de co-développement initiées par le Souverain, dénote cette vision solidaire.

Le Maroc se dit également prêt à coopérer pleinement avec ses amis et frères africains à travers l’échange d’expertise et la formation croisée.

Les pays du Nord ont été invités à privilégier un prisme équilibré dans leur approche qui ne doit pas être imprégnée du ‘’tout sécuritaire’’, mais basée sur des solutions structurelles autour du développement durable des pays d’origine et de l’encouragement de la mobilité légale entre les deux rives.

