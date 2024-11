MangoProtect : une solution biologique pour protéger la production de mangues contre les mouches de fruits

Les contraintes biotiques, notamment les insectes ravageurs et les maladies, constituent un défi majeur pour la filière mangue en Afrique de l’Ouest. Les mouches des fruits, en particulier, causent des pertes annuelles de 50 à 80 % des productions fruitières, engendrant des dégâts directs et indirects ainsi que des pertes économiques sur le marché des exportations en raison de leur statut d’insectes de quarantaine. Ainsi, une gestion et une prévention efficaces de la mouche des fruits sont essentielles pour préserver la production de mangues dans la région.

Dans ce contexte, le biopesticide MangoProtect est une avancée révolutionnaire dans la gestion durable des mouches de fruits, responsables de lourdes pertes économiques dans la culture de la mangue en Afrique. Développé par une équipe pluridisciplinaire du Centre Régional d’Excellence en Fruits et Légumes (CRE – FL) au sein de l’Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) du Burkina Faso, MangoProtect se positionne comme une alternative respectueuse de l’environnement, sans recourir aux pesticides traditionnels.

Une technologie écologique au service des agriculteurs africains

MangoProtect a été conçu pour capturer efficacement les mouches de fruits, en ciblant les espèces responsables de la majorité des dégâts, dont Bactrocera dorsalis, Ceratitis cosyra, et Ceratitis sylvestrii. Grâce à un système de pièges contenant un attractif alimentaire spécifique, MangoProtect attire et capture jusqu’à 75 mouches par jour par piège, dont une majorité de femelles. Cette efficacité permet de réduire significativement la population de mouches et d’améliorer les rendements en mangues, jusqu’à 40 % de mangues commercialisables supplémentaires.

Classé dans la catégorie de toxicité U de l’OMS, MangoProtect est non irritant pour la peau et les yeux, et sans risque d’intoxication pour les agriculteurs lorsqu’il est utilisé correctement. Contrairement aux pesticides chimiques, ce biopesticide ne laisse aucun résidu toxique sur les fruits, permettant aux producteurs d’accéder aux marchés biologiques internationaux, tant pour les mangues fraîches que pour celles destinées au séchage.

Une solution prête à l’emploi, sans danger pour l’utilisateur

Selon Karim Nebié, chercheur à l’INERA, MangoProtect est un outil climato-intelligent. Lors du MITA 2024 à Lomé, il a présenté cette solution et a souligné l’adaptabilité de MangoProtect aux climats chauds de la région, où les populations de mouches de fruits sont particulièrement élevées. Cette technologie contribue à la résilience des cultures tout en maintenant un haut niveau de rentabilité pour les producteurs, avec une rentabilité marginale pouvant atteindre 116 %.

Déjà homologué dans plusieurs pays africains, MangoProtect s’étend également à la culture maraîchère, renforçant ainsi la sécurité alimentaire dans divers secteurs agricoles. En offrant une solution naturelle et efficace pour lutter contre les ravageurs, cette innovation soutient les petits producteurs dans leur transition vers une agriculture plus écologique, tout en valorisant les filières exportatrices africaines.

Source : https://www.coraf.org/actualite/mangoprotect-une-solution-biologique-innovante-pour-proteger-la-production-de-mangues-contre-les-mouches

16 novembre 2024 par ,