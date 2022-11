MTN s’installe à la GDIZ pour le bonheur des entreprises et des employés

MTN-BENIN a inauguré mercredi 30 novembre 2022, une agence au sein de la Zone industrielle de Glo-Djiogbé-Zè (GDIZ). La mise en service de cette nouvelle agence s’inscrit dans la volonté du réseau de téléphonie mobile d’être plus proches des abonnés.

Les entreprises et les employés de la Zone industrielle de Glo-Djiogbé-Zè n’ont plus de soucis à se faire en ce qui concerne leurs besoins en matière de connectivité et services GSM. MTN a ouvert mercredi 30 novembre 2022 une agence au sein de la GDIZ.

Selon le Régional Manager Sud-Ouest, l’ambition du réseau MTN à travers l’ouverture de la nouvelle agence, est de se rapprocher davantage des abonnés et des entreprises installées au sein de la GDIZ afin de satisfaire leurs besoins en matière de connectivité et autres services GSM. La mise en service de l’agence s’inscrit dans la vision du réseau d’être plus proche des abonnés où qu’ils se trouvent, et de pouvoir satisfaire leurs besoins, a ajouté Leonel HOUESSOU. « La GDIZ est un bon projet, et MTN est très heureux d’être présent et d’accompagner le gouvernement sur le site », a-t-il confié.

Pour Ariel SOGLO, Responsable Régional Agence et Franchises, le but visé en ouvrant l’agence est d’accompagner le gouvernement et son partenaire dans la mise en œuvre du projet GDIZ. « Le site de Glo-Djigbé est un site industriel où il y aura beaucoup d’usines, des entreprises, c’est une zone industrielle […] », a-t-elle fait observé mettant l’accent sur le nombre de travailleurs. « C’est 12.000 personnes qui travaillent au jour le jour sur ce site ; donc nous venons nous mettre au plus proches de nos clients pour leur porter assistance, et répondre à tous leurs besoins », a précisé la Responsable Régional Agence rassurant de la disponibilité de tous les services. « Tous les services seront fournis, mais un accent sera mis sur les solutions entreprises et business », a-t-elle rassuré.

La GDIZ est un vaste projet du gouvernement béninois destiné à promouvoir la transformation des produits locaux. De sources proches des responsables du projets, plus de 30 entreprises intervenants dans divers secteurs (textile, la transformation de cajou, etc) se sont déjà installées sur le site qui emploie déjà des milliers employés.

F. A. A.

Quelques images

