MTN s’associe à ses partenaires pour accélérer la digitalisation

Dans le but de mettre en place un écosystème dynamique de partenaires pour améliorer l’efficacité des PME, des grandes entreprises et travailler avec le secteur public, le groupe MTN lance l’initiative ‘’MTN Fusion’’. L’évènement a eu lieu mercredi 28 juillet 2021 à Novotel en présentiel avec une centaine de partenaires de MTN Business et en ligne.

L’une des ambitions de MTN est d’être à l’avant-garde de la solution digitale pour le progrès de l’Afrique. Pour accélérer la digitalisation au Bénin, MTN Business se met ensemble avec ses partenaires pour explorer et construire plus d’opportunités à travers l’initiative ‘’MTN Fusion’’.

Selon Gaudens Zocli, directeur MTN Business, ‘’MTN Fusion’’ vise « à intégrer, construire et gérer un écosystème holistique de partenaires partageant les mêmes objectifs commerciaux et les mêmes valeurs afin de répondre à tous les besoins en matière de technologie et de capacités B2B ». Il s’agit d’une plateforme de partenariats permettant à un grand nombre de professionnels de pouvoir collaborer avec MTN dans le but commun de prospérer ensemble.

« A ce lancement, nous avons invité des partenaires existants qui travaillent déjà avec nous. Nous avons identifié des partenaires potentiels par un appel à manifestation lancé sur nos réseaux digitaux », a déclaré Gaudens Zocli.

L’appel à manifestation d’intérêt a permis de mobiliser 300 entrepreneurs ayant soumis des projets. La rencontre a connu également la présence des agences gouvernementales, chargées des questions de digitale et du numérique.

L’équipe de MTN Business Bénin ambitionne d’améliorer le positionnement concurrentiel pour regagner le leadership dans le nouveau monde des affaires et saisir les principales opportunités de services mobiles à valeur ajoutée sur le marché des entreprises.

« L’ambition de fusion n’est pas essentiellement pour élargir le portefeuille de solutions de MTN, c’est également aussi de donner l’opportunité à d’autres professionnels de pouvoir réussir leurs ambitions et de prospérer grâce à notre plateforme », a affirmé le directeur MTN Business.

Formes de partenariats possibles entre MTN et les entreprises

L’opérateur de télécommunications entend tirer partie des partenariats pour stimuler l’innovation, les nouvelles solutions et la couverture du marché.

MTN Fusion propose trois types de partenariats à savoir : le programme de partenariat de distribution, le partenariat technologique et le partenariat de capacité. Ces programmes de partenariats, la politique de gestion de la conformité et des risques, les opportunités avec MTN GlobalConnect, MTN Chenosis (Global API povider), MTN Mobile Money ont été présentés aux partenaires.

Boladji Adeola et Eric Degboevi de MTN Bénin ont également exposé le catalogue Wholesale MTN et l’infrastructure MTN (robustesse, fiabilité).

« Les partenaires vont pouvoir s’exprimer autour des trois offres. Nous allons recevoir d’eux les avis et les propositions », a confié M. Gaudens Zocli.

C’était aussi l’occasion pour les partenaires de présenter leurs projets et leurs ambitions. Les propositions de projets informe-t-il, seront étudiées sur la base des critères de qualification avant d’être sélectionnées.

MTN Business sera encore plus proche de ses clients grâce aux partenaires channels (de distribution et revendeurs). Il sera en mesure de fournir plus de solutions afin de satisfaire les attentes sans cesse croissantes des clients.

Présent au lancement de ‘’MTN Fusion’’, le directeur de cabinet de la ministre du numérique et de la digitalisation, Ahmed Sacca Yarou, a transmis à l’opérateur télécom africain, les félicitations de Mme Aurélie Adam Soulé Zoumarou pour ses initiatives en termes de digitalisation.

Dans son ambition d’utiliser les TIC comme catalyseur de la dynamique économique et de la modernisation du Bénin pour l’accélération de la croissance économique et l’inclusion sociale, le gouvernement rappelle Sacca Yarou a lancé plusieurs projets à fort impact depuis 2016.

Au titre de ses projets, il y a le portail national des services publics qui simplifie désormais les démarches administratives.

Le directeur de cabinet de la ministre du numérique et de la digitalisation n’a pas manqué de remercier tous les partenaires à divers niveaux pour leur soutien dans le renforcement de l’écosystème digital.

A. AYOSSO

