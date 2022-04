MTN offre des accessoires de prière aux musulmans

L’opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin a fait don de kits de prière à la communauté musulmane béninoise en cette période de Ramadan. La cérémonie de remise du don s’est déroulée, ce vendredi 29 avril 2022, dans l’enceinte de la mosquée Khadafi de Gbogbanou, à Cotonou en présence du président de l’Union Islamique du Bénin, Assifatou El-Hadj Amoussa, du Secrétaire Général, Imam Abdu Jalil Yessoufou, et des membres du bureau exécutif national.

25 Coran, 50 tapis de prière, 500 nattes, 500 bouilloires grand format et 1000 bouteilles d’eau. C’est le don de MTN Bénin à l’endroit de la communauté musulmane béninoise en ce mois de Ramadan. « Nous avons choisi pendant ce mois de partage, de prière et de solidarité, d’apporter un don symbolique à nos frères musulmans pour les accompagner dans ce moment de grande piété », a déclaré Philippe Goabga, représentant la directrice générale de MTN Bénin Mme Uche Ofodile.

Selon le directeur des Affaires Juridiques de la Réglementation et des Relations Publiques de MTN Bénin, en offrant ces accessoires de prière, l’objectif est aussi de faciliter un tant soit peu leur prière d’intercession pour chacun d’entre nous. « Vous nous portez devant le très haut chaque jour (...). Grâce à ceux qui intercèdent, la Nation est aujourd’hui dans un état de paix, de prospérité et nous souhaitons qu’ils continuent dans ce sens pour le bonheur de tout le monde », a indiqué Philippe Goabga.

Au nom de tous les musulmans béninois, le Secrétaire Général de l’Union Islamique du Bénin l’Imam Abdu Jalil Yessoufou a remercié MTN pour son geste. « Vous êtes en train de remettre ce présent entre les mains de tous les musulmans du Bénin. (...) ce geste est venu à un moment très important pour toute la communauté musulmane. C’est les derniers jours du mois de Ramadan qui sont des moments de plus de grâce et de bonheur », a affirmé l’Imam Abdu Jalil Yessoufou. Sa prière est que toutes ces grâces jaillissent sur le Bénin en général et sur MTN en particulière : « Que Dieu vous inspire et vous accompagne dans le service que vous rendiez à toute la société béninoise », prie-t-il.

A chaque prière poursuit l’Imam, nous nous souviendrons de vous.

L’entreprise citoyenne a été toujours plus proche des communautés à travers la réalisation de nombreuses œuvres sociales. L’Imam Abdu Jalil Yessoufou n’a pas manqué de remercier MTN pour toutes les actions envers les fils et filles du Bénin. « Nous voyons ce que vous faites. Que Dieu bénisse tout ce que vous gagniez et nous vous remercions surtout pour le social », a-t-il ajouté.

MTN Bénin se met à la disposition des responsables religieux pour tout autre accompagnement. « Que Dieu fasse que nous puissions avoir tout le bénéfice des sacrifices qui ont été faits au cours de ce mois et que notre pays continue de prospérer », a conclu le représentant de la directrice générale de MTN Bénin.

Quelques images de la cérémonie

30 avril 2022 par ,