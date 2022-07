MTN identifie 500 jeunes pour leur autonomisation

Dans le cadre de son programme de volontariat « 21 Days of Y’ello Care », MTN Bénin va outiller 500 jeunes qui désirent s’auto employer en exploitant des motos électriques. Les responsables de MTN Bénin ont procédé, ce mercredi 13 juillet 2022, au lancement de la sélection de ces 500 jeunes à Canal Olympia, Cotonou. La cérémonie a connu la présence des partenaires tels que M Auto, l’Agence Nationale pour l’emploi du Bénin et le Centre National de Sécurité Routière.

MTN Bénin soutient l’acquisition de motos électriques fabriquées par M Auto de 500 jeunes (21 ans à 35 ans) prêts à démarrer une activité.

Cette initiative de MTN s’inscrit dans le cadre du programme de volontariat des employés dénommé « 21 Days of Y’ello Care » repris après deux ans de Covid-19. Pour cette année 2022, le groupe MTN a placé les activités du « 21 days of Y’ello care » sous le thème : « outiller nos communautés pour une reprise économique ». « Nous avons choisi de cibler la jeunesse parce que c’est la composante principale de notre société mais aussi l’une des plus vulnérables aux difficultés économiques », a déclaré Philippe Goabga, directeur de la Régulation et des Affaires Corporatives à MTN Bénin.

Conscient de la nécessité de protéger la planète en réduisant l’empreinte carbone, MTN a opté pour les motos électriques.

Le transport par moto poursuit-il, est un maillon essentiel de la société de l’information en ce qu’il met en relation les offreurs de services et les demandeurs de produits commandés sur internet. « Nous voulons en effet accompagner l’essor du numérique dans le pays en offrant des solutions à ces nombreuses entreprises dont l’internet est devenu une place de marché », a-t-il ajouté.

Près de 1000 jeunes prennent part à la phase d’entretien. Au terme de cette phase, 500 jeunes seront sélectionnés. Selon Jean-Claude Akogbéto, directeur de la Fondation MTN, les 500 jeunes seront formés à l’auto entrepreneuriat, à la sécurité routière, à la gestion d’une moto électrique et à l’usage du numérique. « Les formations seront essentiellement dispensées par des MTners », précise le directeur de la Fondation MTN.

Il s’agit pour MTN de payer les frais d’entrée de l’acquisition des motos électriques, faire en sorte que le bénéficiaire une fois en possession de la moto commence à travailler directement et payer les frais quotidiens en lien avec le type de contrat.

Mieux, informe Jean-Claude Akogbéto, MTN Bénin se chargera de la mise en relation des bénéficiaires avec des entreprises intéressées par des services de livraison.

Le directeur général Afrique M Auto Raman Malhotra a souhaité plein succès à ce projet de MTN Bénin qui non seulement vise à créer de l’emploi mais aussi à participer à la réduction de l’empreinte carbone dans le monde.

« L’initiative ‘’21 Days of Y’ello Care’’ des employés de MTN visant à garantir leur participation à des projets sociaux à fort impact dans la communauté renforce le positionnement de MTN comme une entreprise solidaire et socialement responsable », a affirmé Marcel Afouda, Directeur du Département de l’Entreprenariat et de l’Emploi Indépendant à l’ANPE (L’Agence Nationale Pour l’emploi du Bénin).

A l’en croire, à travers le programme ‘’21 Days of Y’ello Care’’, les employés de MTN contribuent également à l’accomplissement de la mission de l’ANPE.

Dans le but d’assurer la sécurité des 500 jeunes, MTN a noué un partenariat avec le Centre National de Sécurité Routière (CNSR). Razack Moutairou, Chef division contrôle routier a axé son intervention sur la mission principale du CNSR ; celle de mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre les accidents de la route. Il a insisté sur la nécessité pour les motocyclistes de passer le permis de conduire.

“21 Days of Y’ello Care” est un programme de volontariat du groupe MTN qui a pour but d’assurer un niveau élevé de participation du personnel dans des projets sociaux afin d’outiller et de renforcer les communautés locales dans lesquelles la société opère. « Pendant 21 jours, nous donnons de notre temps, de nos ressources financières, physiques et intellectuelles afin de trouver des solutions à des questions essentielles pour notre pays », a indiqué Philippe Goabga, directeur de la Régulation et des Affaires Corporatives à MTN Bénin.

La plus longue journée de formation du programme de volontariat 2022 s’est déroulée mardi 21 juin à Cotonou. Les MTNers ont animé des formations de 8 heures à 19 heures en présentiel et diffusées sur Teams, LinkedIn et Y’ello Vidéo. Les participants ont été outillés sur l’entreprenariat et les avantages du numérique.

Le directeur de la Régulation et des Affaires Coopératives à MTN Bénin n’a pas manqué de remercier les MTNers qui ont pris part à l’édition 2022 de “21 Days of Y’ello Care”. « A tous ces jeunes qui nous font confiance, je voudrais donner ce conseil : Peu importe le résultat de ce jour, n’abandonnez jamais », a ajouté Philippe Goabga.

Akpédjé Ayosso

