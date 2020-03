MTN Mobile Money célèbre les femmes des marchés

Le réseau de téléphonie mobile MTN-Bénin, à travers le service Mobile Money (MTN MoMo), a célébré par anticipation, la Journée internationale de la femme avec les femmes du marché Saint Michel de Cotonou ce vendredi 06 mars 2020.

C’est un grand moment de joie agrémenté de chants et danses que le directeur général de MTN-Bénin, Stephen Blewett, le directeur général de MTN MoMo, Serge Soglo, et la présidente de la Fondation MTN-Bénin, Viviane Sissuh, ont partagé avec les femmes.

Selon le directeur général de MTN MoMo, une seule journée ne suffit pas pour honorer la femme. Pour Serge Soglo, la femme doit être honorée au quotidien.

Pour marquer d’un sceau particulier cette fête, le service qu’il dirige a décidé d’exonérer les femmes des frais de transfert qui s’élève à 1%. Mieux, toutes les femmes qui vendront des unités via leurs comptes Mobile Money, auront la chance de gagner 5% sur chaque vente. De quoi leur permettre de se faire un peu de revenu en cette occasion exceptionnelle de la Journée internationale de la femme.

Au cours des manifestations, de nombreux cadeaux et autres surprises ont été offerts aux femmes. Celles qui n’ont pu faire le déplacement sur les lieux, ont reçu la visite du directeur général de MTN-Bénin et sa délégation, qui ont tenu à partager la même joie avec elles.

L’édition 2020 de la Journée internationale de la femme a été marquée par la présence de l’artiste Sèssimè qui a égayé le public constitué majoritairement de commerçantes.

Tout comme les femmes de Saint Michel de Cotonou, celles des marchés Azèkè de Parakou, de Bohicon, et de Ouando à Porto-Novo ont bénéficié également du même instant de joie.

