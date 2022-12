MTN Bénin rassure ses clients et partenaires

COMMUNIQUÉ

Chers abonnés,

MTN Bénin a pris connaissances de récentes rumeurs et s’en tient à son principe de ne pas y répondre.

Cependant, MTN Bénin tient à refuter la désinformation et les contres-vérités qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant la déconnexion des clients de son réseau et la suspension des comptes Mobile Money au Bénin. Ces informations sont sans fondement, clairement malveillantes et doivent être ignorées.

MTN Bénin tient à rassurer ses clients et partenaires quant à son engagement à améliorer la vie des Béninois grâce à une connectivité inégalée, une inclusion financière accélérée, l’éducation et la formation des jeunes, entre autres.

En effet, MTN Bénin investira plus de 37 milliards de CFA en 2023 après avoir investi plus de 27 milliards de CFA en 2022.

MTN Bénin profite de l’occasion pour encourager ses nombreux clients à se démarquer de telles fausses nouvelles à l’avenir, tout en leur souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année.

