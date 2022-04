MOOV MONEY À LA RENCONTRE DE SES PARTENAIRES

L’équipe Moov Money a effectué pendant plusieurs jours une série de rencontres d’échanges avec ses partenaires agents. L’objectif pour elle, était de renforcer la collaboration avec les agents en les écoutant pour ensuite, apporter des solutions "smart" à leurs préoccupations.

Département par département, elle a rassuré et conforté ses partenaires. Elle a aussi partagé avec eux ses nouvelles offres, son actualité et ses ambitions pour un business plus rentable et plus épanouissant pour eux.

Cette tournée a également été l’occasion pour les agents de remercier Moov Money pour l’initiative dont elle fait preuve à leur endroit. Les différentes tournées de l’équipe Moov Money se sont achevées dans la convivialité et les agents ont reçu des présents en signe de remerciement pour leur fidélité au réseau le moins cher du marché.

