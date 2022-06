MON PETIT NEVEU MANU S’EST- IL PLAINT A VOUS ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Son camarade, Mon petit Neveu du pays de nos ancêtres les Gaulois, le tendre et gentil Manu, qui n’a pas le cœur d’humilier les terroristes au Sahel, ni la Russie de Poutine, (mais fort heureusement il envoie au comédien Ukrainien non des costumes pour changer ses éternels tee short kaki qui enragent son agresseur Russe, mais les meilleurs canons de précisons au monde), ne se gêne pas toujours, pour apprécier et faire des recommandations aux lendemains des élections sous nos tropiques ...

Mon Neveu Patou a -t-il au soir de ces législatives du 19 Juin 2022, qui menacent mélanger (à défaut de Mélancher ) la France, fait un petit commentaire dans le message à son camarade Macron ? Voila certains de mes Neveux et Nièces, ici et ailleurs, qui ont encore au-delà de la tête, les tripes trop colonisées, en émoi, se répandre en abondantes flatulences ; eux qui ont toujours été, narines éhontées, inhalateurs béats et heureux des effluves passablement paternalistes et donneurs de leçons des autres ...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui êtes d’accord avec les exhortations bienveillantes non "mitigées" de votre Cousin Patou à l’endroit de Manu de la Gaule, et qui dites avoir regretté qu’il n’ait pas appelé à des" élections transparentes et apaisées" quand mon vieux Cousin grognon Melanchon, criait aux tripatouillages des chiffres par le Ministre de l’Intérieur Moussa Gérard DARMANIN au soir du premier tour, vous êtes tous de vrais pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

