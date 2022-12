MOELE-BENIN engagé avec « OSONS L’INCLUSION POUR UN BENIN INCLUSIF »

Message Numéro 2

Le 8 janvier 2023, les Béninoises et les Béninois, sont appelés à élire leurs représentants à l’Assemblée Nationale pour la neuvième législature. Le MOELE-BENIN, le seul de la mouvance présidentielle, qui, sans vaciller une seule fois et sans hypocrisie, le seul qui est demeuré ferme dans l’esprit de la réforme du système partisan tant souhaitée par les Béninois, prendra part, en tant que parti constitué, aux élections législatives de 2023.

La candidature de MOELE-BENIN aux élections législatives de 2023, s’est constituée autour d’une offre claire. Elle est la résultante d’un travail collectif au sein du parti. Dénommée « OSONS L’INCLUSION POUR UN BENIN INCLUSIF », cette offre de législature rassemble autour d’un idéal pour notre pays, toutes les couches sociales représentatives de la diversité de nos populations. Cette offre vise à définir avec les Béninois, un cap consensuel et dans la vérité, travailler à faire prospérer la Patrie, à travers les propositions suivantes :

– Restaurer la confiance et le patriotisme,

– Réduire le fossé social et les inégalités,

– Renforcer la sécurité du travail,

– Redynamiser la solidarité nationale,

– Renforcer et préserver les acquis démocratiques et la justice pour tous,

– Renforcer le contrôle de l’action gouvernementale,

– Redresser le pays,

– Refonder la République.

Tel est le socle du projet de législature de MOELE-BENIN.

23 décembre 2022 par