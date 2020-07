MCA sélectionne 11 entreprises pour exécuter les projets OCEF

Le Millenium Challenge Account a retenu 11 entreprises pour le deuxième appel à projets de la Facilité d’énergie propre hors réseau (OCEF). Ces contractants vont connecter 451 000 personnes grâce aux solutions électriques hors réseaux.

Les 11 entreprises sélectionnées sont chargées de l’exécution des projets de construction de mini-réseaux pour une durée de 24 mois. Ce qui permettra d’approvisionner les populations pendant 25 ans.

La Facilité d’énergie propre hors réseau prend aussi en compte deux projets de distribution de systèmes solaires domestiques et une initiative d’efficacité énergétique.

La mise en œuvre du projet va permettre la production de 13,4 MW d’énergie pour alimenter 128 localités et 39 localités bénéficieront de la distribution de systèmes solaires domestiques.

Le coût des projets est estimé à un montant de 69,5 millions $ financé à hauteur de 41,6 millions $ par les promoteurs privés et de 27,9 millions $ par le MCA. Plus de 451 000 personnes auront l’électricité.

Energicity, Comtel, Power:On, Akuo Energy, Engie, Smart Roof Solar, ARESS, ASEMI, WIndGen Power ou encore Sunkofa sont entre autres les entreprises sélectionnées.

119 mini-réseaux électriques seront mis en place. Aussi 1 300 kits solaires seront-ils distribués.

Le Projet "Facilité Énergie Propre Hors-Réseaux" (OCEF) a pour ambition d’accroître l’accès à l’électricité pour la majorité de la population actuellement non desservie dans les zones rurales et périurbaines en réduisant les coûts initiaux de raccordement et les obstacles à l’investissement dans le secteur de l’énergie électrique.

A.A.A

23 juillet 2020 par