Contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et apporter un mécanisme innovant d’acquisition qui favorise l’inclusion et développe l’économique, c’est l’objectif du Groupe MAUTO ELECTRIC MOBILITY. Ce groupe indien de fabrication de motos électriques a procédé au lancement dans la matinée de ce dimanche 22 mai 2022, des motos « COMMANDO » et « CHAP CHAP ». Une conférence de presse a marqué la cérémonie en présence des responsables de la société, des conducteurs de taxi-motos « zémidjans », et autres invités.





Fort de son engagement à contribuer à l’atteinte des Objectifs des Nations Unies pour le développement durable, MAUTO œuvre à la fabrication des motos électriques. La société indienne vient de mettre sur le marché deux modèles de motos électriques. Il s’agit des motos « COMMANDO » et « CHAP CHAP ».

Le lancement de ces deux nouvelles gammes selon le directeur Bénin de MAUTO, s’inscrit dans la logique de transition énergétique et écologique du gouvernement. Il s’agit selon Alan KEVIN, de « respecter l’environnement et gagner de l’argent ». Ces deux nouvelles marques présentent différentes caractéristiques.

La moto électrique « COMMANDO »

COMMANDO est une moto électrique adaptée aussi bien pour les taxis-motos désireux de devenir maître de leur business (LE BOSS) que pour les agriculteurs qui souhaitent assurer des liaisons entre leurs exploitations agricoles et les marchés de la ville. C’est une moto qui peut rouler jusqu’à une vitesse 80Km/h avec une autonomie allant jusqu’à 70 kilomètres. Chaque moto électrique COMMANDO est dotée de deux batteries de 73,6 volts chacune qui peuvent s’alterner.

D’une puissance comprise entre 5 et 6,5 KW, COMMANDO est cédée au prix de 1299 FCFA TTC par jour suivant le mécanisme Pay as you go sur une période de 36 mois. Elle est également dotée d’un système de lampe LED.



La moto CHAP CHAP

Comme COMMANDO, CHAP CHAP est une moto électrique adaptée aux courses de la famille, des entreprises et des prestations de livraison. Elle a une puissance comprise entre 2,8 et 2 KW avec une capacité de vitesse pouvant aller jusqu’à 90Km/h. D’une capacité de 72 volts, sa batterie est de la technologie Lithium, et sa charge peut faire rouler jusqu’à 90Km. Elle est cédée à 999 FCFA TTC par jour sur une durée de 36 mois en mode Pay as you go.



La marque MAUTO a l’ambition de produire et de commercialiser un million de différents modèles de motos électriques d’une part, et de transformer d’autre part, les moteurs des anciennes motos à combustion en moteurs électriques en vue d’assurer aux professionnels du secteur des transports, aux ménages et aux entreprises, une mobilité électrique inclusive dans le respect de l’environnement.

MAUTO s’inscrit donc dans une démarche inclusive pour l’autonomisation de ses cibles par d’attrayantes offres qui s’adaptent aux besoins de chacun pour une mobilité électrique responsable et protectrice de l’environnement.



Contrairement aux motos à combustion, avec les motos électriques de la marque MAUTO, l’utilisateur ne dépense pratiquement rien pour l’entretien et le maintien en état de marche. Plus de factures de carburant, d’huile à moteur, de filtres, de soupapes, de bougies d’allumage, et de liquide de refroidissement. Seulement la recharge de la batterie ou son renouvellement, le renouvellement des pneus, des plaquettes de frein et des roulements sont nécessaires.

Avant la conférence de presse, une caravane de motos COMMANDO et CHAP CHAP a parcouru les rues de Cotonou.

Un géant concert est annoncé dans la soirée de ce dimanche 22 mai à CANAL OLYMPIA de Wologuèdè de Cotonou. Tout ceci, pour faire connaître les nouveaux produits à la population.

F. A. A.

23 mai 2022 par ,