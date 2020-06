Luxury Area , Une ambition d’élégance !

La femme noire est naturellement belle. Mais encore faudrait-il qu’elle puisse sublimer cette beauté avec des parures dignes de ce nom.

En effet, trouver son compte en matière de prêt à porter féminin était jusqu’à récemment une gageure. En tout cas jusqu’à l’ouverture des boutiques de Luxury Area. Le crédo de cette marque est de mettre à la disposition de la femme en Afrique une panoplie de créations authentiques et pratiques. Une mode originale et iconique qui n’aura rien à envier à celle d’ailleurs. Depuis cette profession de foi, ce sont des vêtements originaux, des modèles uniques, des collections emblématiques en matériaux nobles d’inspiration africaine qui sont proposés dans les boutiques de Luxury Area à Cotonou.

Un pari osé de la disponibilité et de l’authenticité en passe d’être gagné, de toute évidence, vu l’engouement de ces dames qui n’ont plus aucun souci à trouver sur place des robes et accesoires exceptionnels pour toutes les occasions.

Somme toute, une ambition d’élégance en bonne marche sous nos tropiques.

Luxury Area Akpakpa parking de l’église Saint Charbel

Luxury Area Ganhi immeuble Air Côte d’Ivoire

