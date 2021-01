Louis Vlavonou satisfait de la collaboration du personnel

La cérémonie de présentation des vœux au Parlement a eu lieu ce mardi 19 janvier 2021 au palais des gouverneurs dans le respect strict des règles barrières du Covid-19. Elle a réuni le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, les membres du bureau et de la conférence des présidents, des cadres et responsables de l’administration parlementaire.

Les membres de la communauté parlementaire se sont échangés ce mardi à Porto-Novo les vœux de nouvel an 2021. Dans son allocution, le secrétaire général du Synapa, Fulbert Acakpo, a félicité le président Louis Gbehounou Vlavonou pour les efforts fournis en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel parlementaire.

Les réformes menées au niveau du secrétariat général administratif ont été aussi saluées par le secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, Mariano Ogoutolou. Au titre de ces réformes, il y a la création de la Direction des Services de l’Information et de la Communication (DSICOM), la cellule d’audit interne, la rationalisation des ressources du Parlement, la mise en place des outils pour une bonne tenue de la comptabilité matière, l’avancement et reclassement du personnel etc.

Louis Vlavonou a exprimé son entière satisfaction pour la collaboration et la disponibilité de tout le personnel civil et militaire durant l’année 2020. « Vous avez su vous adapter au rythme du travail parlementaire, parfois harassant, en donnant le meilleur de vous-mêmes pour accompagner les audacieuses réformes et pertinentes que notre mandature a voulu introduire à l’Assemblée nationale », témoigne-t-il.

En dépit du Covid-19, 38 lois ont été adoptées au cours de l’année 2020. Pour le président de l’Assemblée, ‘’c’est un exploit ‘’. Louis Vlavonou a partagé avec la communauté parlementaire la règle des 7D (durcissement, durée, délai, dispersion, dissémination, désinhibition et la digitalisation). Il a invité le personnel à la neutralité dans l’exercice des différentes fonctions.

« Notre rêve à tous est d’avoir une administration parlementaire plus moderne. Cela constitue un défi majeur que nous allons, j’en suis sûr, relever tous ensemble. Et pour y parvenir, c’est à vous et à vous seuls qu’il revient de savoir le rôle stratégique et déterminant qui est le vôtre, rôle auquel je vous convie singulièrement pour cette année 2021, avec comme soubassement, le dialogue permanent », ajoute-t-il.

Louis Vlavonou a souhaité à la communauté parlementaire « une bonne et heureuse année 2021, des vœux de santé, de paix, de bonheur, de promotion et de franche collaboration ».

19 janvier 2021