Louis Vlavonou reçoit des spécialistes de la beauté

Le président Louis Vlavonou a reçu ce lundi 06 janvier 2020 au Palais des gouverneurs, à Porto-Novo, la délégation du bureau du réseau des spécialistes de la beauté conduite par sa présidente Claudine Kotannou.

Le réseau a présenté ses vœux au numéro 1 des députés et sollicité son intervention pour l’augmentation des bénéficiaires du système dual dans le secteur de la beauté.

Après avoir présenté les vœux de bonne santé et de succès au président de l’institution, la délégation a demandé à Louis Vlavonou « de plaider auprès du Gouvernement pour l’augmentation de l’effectif des bénéficiaires du système dual dans le secteur de la beauté notamment la coiffure, la couture où aujourd’hui le taux des bénéficiaires est réduit de façon drastique ».

« Nous sommes venues demander au président Vlavonou de nous aider à plaider ce cas juste (...). C’est surtout dans le cadre de nos centres de formation », a déclaré Claudine Kotannou.

Le bureau souhaite que « nos enfants aillent dans ces centres-là ».

Selon la présidente, Louis Vlavonou en tant que bon père a accueilli et a accepté porter les doléances au niveau attendu.

« Il a promis rencontrer nos différents partenaires, voir le ministre en charge de la formation professionnelle et l’insertion des jeunes, échanger avec le ministre en charge des Petites et moyennes entreprises, également celui en charge de l’Artisanat. Il a souhaité comprendre mieux notre préoccupation en rencontrant toutes ces autorités afin de voir quoi nous faire (...), a affirmé la présidente du bureau du réseau des spécialistes de la beauté.

Akpédjé A. AYOSSO

6 janvier 2020 par