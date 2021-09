Louis Vlavonou présente ses condoléances à la famille Wadagni

Nestor Wadagni, père du ministre d’Etat béninois chargé de l’Economie et des Finances est décédé vendredi 03 septembre 2021. À travers un message publié sur sa page facebook, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou présente ses condoléances à la famille éplorée.

« J’’apprends avec une forte émotion la disparition de Dr Wadagni Nestor, Vice-président du Conseil Economique et Social du Bénin. Devant ce douloureux coup du sort, je suis à la fois triste et décontenancé », a écrit Louis Vlavonou. Il a exprimé sa sympathie et sa profonde compassion au ministre Romuald Wadagni, digne fils de l’illustre disparu.

Le président de l’Assemblée nationale a présenté ses « sincères condoléances aux familles éplorées et à l’ensemble des militants du parti Union Progressiste, notre formation politique commune ».

« Puisse Dieu le Père Céleste lui faire une place de choix dans sa sainte demeure ! » prie-t-il.

A.A.A

4 septembre 2021 par ,