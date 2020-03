Louis Vlavonou invite au respect des mesures préventives

Informé du cas confirmé du Covid-19 au Bénin, la deuxième personnalité de l’État Louis Valvonou à travers un message publié sur sa page facebook invite au respect des mesures préventives et suggère une limitation des voyages.

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou note avec regret l’épidémie mondiale du coronavirus (Covid-19) qui s’est étendue à notre pays, le Bénin depuis quelques heures. Il rassure que « le gouvernement béninois a pris dès l’avènement de l’épidémie, un certain nombre de mesures fortes qui sont de nature à prévenir la contamination ».

Le numéro 1 des députés invite « à la mise en application rigoureuse des mesures préventives recommandées par le Ministère de la Santé ».

« Aussi voudrais-je nous suggérer de limiter nos voyages hors du pays aux strictes urgences », ajoute-t-il.

« Je sais pouvoir compter sur la discipline collective de tous les Béninois pour arriver à bout de cette crise qui s’illustre comme l’une des plus graves qu’a connues l’humanité depuis un siècle au moins. Puisse l’Esprit Saint illuminer tous les scientifiques et agents de santé qui s’investissent en ce moment dans diverses recherches en vue de conjurer ce mal qui secoue le monde entier ! Dieu bénisse le Bénin ! », a-t-il conclu.

Akpédjé AYOSSO

17 mars 2020 par