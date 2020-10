Louis Vlavonou au chevet des sinistrés de Malanville

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou à la tête d’une délégation du parlement a visité ce jeudi 1er octobre 2020, les populations de Malanville, victimes de la montée des eaux du fleuve Niger et de l’Okpara. Objectif, témoigner de l’assistance de la représentation nationale aux sinistrés.

Avant l’étape de Malanville, le chef du parlement béninois a visité les populations de Gogounou, Kandi, Ségbana, et Karimama. A chacune de ces étapes, Louis Vlavonou s’est montré très ému par l’ampleur des dégâts. « Rien que par notre présence, il faut que vous sachiez que tout le Bénin vous est solidaire », a-t-il laissé entendre. A l’en croire, il est du devoir de l’Assemblée nationale d’aller vers les populations sinistrées. « Ce n’est pas une faveur qu’on vous fait. Nous sommes venus transmettre la compassion de la Représentation nationale », a confié Louis Vlavonou.

Au nom de l’institution qu’il préside, il a remis une enveloppe financière de 2 millions de francs CFA aux populations de Malanville.

En raison de ces inondations, certaines écoles du département de l’Alibori n’ont pu effectuer la rentrée scolaire 2020-2021 de lundi.

Les apprenants de ces écoles devront, selon le directeur départemental des enseignements maternel et primaire, attendre mi ou fin octobre avant de reprendre les activités pédagogiques, le temps que l’eau sèche dans les cours et salles de classe.

F. A. A.

