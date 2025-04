Louis Vlavonou attristé par la mort du Pape François

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou a réagi suite à l’annonce de la mort du Papa François ce lundi 21 avril 2025.

Le Pape François, 266è Souverain Pontife de l’Église catholique est passé de vie à trépas ce lundi 21 avril à l’âge de 88 ans. En cette douloureuse circonstance, Louis Vlavonou a, au nom de l’Assemblée nationale du Bénin, de l’ensemble des honorables députés et en son nom personnel, exprimé ses condoléances les plus attristées au Vatican, à toute la communauté catholique à travers le monde, et tout particulièrement aux fidèles du Bénin.

"Le Pape François fut une figure d’humilité, de justice sociale et de fraternité humaine. Son engagement en faveur des plus démunis, son message de paix et sa constante invitation à la miséricorde divine resteront gravés dans la mémoire collective de l’humanité", a relevé le président de l’Assemblée nationale. Il prie pour que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, accueille le Pape François dans la lumière éternelle, et que son âme repose en paix.

Le Souverain pontife est mort aux environs de 7 heures du matin ce lundi 21 avril. Il souffrait d’une pneumonie bilatérale. Ecclésiastique argentin, le Pape François de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio a été élu au pontificat en 2013 suite à la démission de son prédécesseur, Benoît XVI.

A.A.A

21 avril 2025 par ,