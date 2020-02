Louis Vlavonou à New-York pour participer aux travaux

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou séjourne depuis ce dimanche 16 février 2020 à New-York dans le cadre de la participation du Bénin aux travaux de l’édition 2020 de l’audition parlementaire des Nations Unies qui débute ce lundi 17 février 2020.

Louis Vlavonou à la tête d’une délégation composée de ses collègues André Okounlola-Biaou, deuxième questeur de l’Assemblée nationale et Hyppolyte Hazoume, membre du Groupe parlementaire Union Progressiste a été accueilli à l’aéroport John F. Kennedy de New York par l’ambassadeur représentant permanent du Bénin auprès des Nations Unies à New-York, M. Claude do Rego.

« L’éducation, facteur clé de la paix et du développement durable : vers la mise en œuvre de l’ODD4 », c’est le thème retenu pour l’Audition parlementaire de ce 74è Assemblée générale, prévue pour se dérouler du lundi 17 au mardi 18 février 2020 au siège de l’Organisation des Nations Unies.

La délégation conduite par le président de l’Assemblée nationale au cours de l’Audition parlementaire évoquera l’expérience du Bénin dans le secteur de l’éducation.

En marge de cette audition, le président Louis Gbèhounou Vlavonou aura des entretiens avec plusieurs personnalités. Il va échanger avec Tijjani Muhammad-Bande, Président de la 74e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies et Rosemary A. Dicarlo, Secrétaire Générale Adjointe aux Affaires politiques et à la consolidation de la paix des Nations unies.

