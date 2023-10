Liste des thématiques au cœur du colloque sur l’état de la justice béninoise

Le Palais des congrès de Cotonou accueille ce jeudi 05 octobre 2023, un colloque national sur l’état de la justice au Bénin. 13 thématiques seront développées au cours des assisses consacrées à l’examen de l’avenir de la justice béninoise à l’ère de la modernisation.

– Justice et jurisprudence commerciale au Bénin ;

– Évolutions récentes du contentieux foncier et de la sécurisation foncière au Bénin ;

– Evolutions récentes de la jurisprudence et de la législation en matière de travail au Bénin ;

– Mise en œuvre des sociétés coopératives au Bénin ;

– Management des juridictions et cadre d’obligation : La Présidence, le parquet et le greffe ;

– Contribution des structures sous tutelle du Ministère de la Justice et de la Législation à l’accès à la justice ;

– Revue de jurisprudence en matière administrative ;

– Le ministère public dans l’œuvre de justice ;

– L’exécution des décisions de justice ;

– La justice pénale au Bénin ;

– Modalités de prise en charge immédiate des victimes d’accident de circulation ;

– La justice des mineurs au Bénin ;

– Le dialogue entre les juridictions.

5 octobre 2023 par