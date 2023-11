Liste des présélectionnés au test psychotechnique dans l’armée de l’air

Les candidats présélectionnés à la suite des tests psychotechniques dans le cadre du concours de recrutement organisé au profit de l’armée de l’air sont connus. La phase de sélection se déroulera du mercredi 29 au jeudi novembre 2023 pour les centres de Natitingou et de Parakou ; du samedi 02 au dimanche 03 décembre 2023 pour les centres de Lokossa et Abomey et le mercredi 06 décembre 2023 pour les centres de Cotonou et de Porto-Novo.

Les candidats présélectionnés à la suite des tests psychotechniques dans le cadre du concours de recrutement organisé au profit de l’armée de l’air sont invités à se rendre dans leurs centres pour la phase de sélection. Selon le communiqué en date du 28 novembre, les présélectionnés doivent se présenter, munis de certaines pièces, dans leurs centres respectifs. Il s’agit de : les photocopies légalisées des diplômes ou des attestations justificatives du niveau d’étude requis ; une copie légalisée d’acte de naissance ou copie de l’acte de naissance sécurisé ; une chemise dossier portant l’adresse complète et les contacts (téléphoniques et électroniques) du candidat ; copie légalisée du certificat de nationalité ; une pièce nationale d’identité en cours de validité.

La suite du processus se déroulera du mercredi 29 au jeudi novembre 2023 pour les centres de Natitingou et de Parakou ; du samedi 02 au dimanche 03 décembre 2023 pour les centres de Lokossa et Abomey et le mercredi 06 décembre 2023 pour les centres de Cotonou et de Porto-Novo.

M. M.

LISTE DES CANDIDATS PRESELECTIONNES

28 novembre 2023 par