Liste des pièces de candidature aux législatives 2023

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publique la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature aux élections des membres de l’Assemblée nationale, 9e législature.

Le 8 janvier 2023, les citoyens béninois iront aux urnes pour élire leurs représentants à l’Assemblée nationale, 9e législature. A six mois des élections législatives, la CENA a rendu publique la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature à l’élection des députés.

Pour chaque parti politique, il s’agira de produire : une Déclaration de candidature comportant les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse complète des candidats aux fonctions de membres de l’Assemblée nationale ; une Quittance de versement au Trésor public d’un cautionnement d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ; une Fiche récapitulative du positionnement des candidats dans toutes les circonscriptions électorales.

Les pièces à fournir pour le compte de chaque candidat (e) sont les suivantes : une (01) copie de la carte d’identité biométrique ou du certificat d’identification personnelle (CIP) ; une (01) copie légalisée du certificat de nationalité ; un (01) bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; une (01) copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance ou tout autre pièce y tenant lieu ; un (01) certificat de résidence délivré par le Maire ou l’un de ses Adjoints ; un (01) quitus fiscal des trois (03) dernières années (2019, 2020, 2021), attestant que le candidat est à jour de ses impôts, et délivré par le Directeur général des impôts ; une (01) attestation par laquelle le parti politique investit le/la ou les intéressé (es) en qualité de candidat (es) ; une (01) déclaration sur l’honneur du ou de la candidat (e) certifiant qu’il/elle ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité prévu par la loi ; à défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l’autorité administrative devra être produite par les candidats n’ayant pas signé personnellement la déclaration.

Selon le communiqué de la CENA en date du 15 juillet 2022, « Les dossiers des candidats titulaires et suppléants joints à chaque déclaration doivent être répartis en deux catégories distinctes conformément au code électoral : quatre-vingt-cinq (85) dossiers au titre des candidatures répartis par circonscription ; vingt-quatre (24) dossiers au titre des candidatures exclusivement réservées aux femmes répartis par circonscription ».

M. M.

18 juillet 2022 par