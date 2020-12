Liste des personnes impliquées dans l’affaire de 39 ha à Calavi

L’ex maire Georges Bada,Julien Honfo son 2ème adjoint, 3 chefs d’arrondissement, 3 responsables de administration communale et dame Kpohinto sont déposés en prison dans le cadre de l’affaire des 39h qui sévit dans la Commune d’Abomey-Calavi.

Il s’agit de :

1- Hypolite Koukè

2-

3- Hounyéva Patrice,

4- Honfo Julien,

5- Houngue Gelaz

6- Hounssou Bernard,

7- Mme Kponhinto Alimatou,

8- CJ. Dossou Yovo,

9- Kossougbéto

10- Sg Kinssiklounon

11- Hounguê Apollinaire

12- Maire Bada

Des conseillers sont poursuivis sans mandat de dépôt pour les faits d’abus de fonction, et d’associations de malfaiteurs :

Tapé Thomas ,

Koï Emmanuel, Toffon Noël et les chefs d’arrondissement de Godomey Kpobly Léon, de Kpanroun Étienne Kposssou et de Zinvié Christophe Ayissi.

De sources judiciaires les prévenus comparaîtront le 15 Janvier 2021.

