Liste des personnalités inscrites au tableau de concours triennal 2023-2025

La liste des personnalités béninoises inscrites à titre normal et civil au tableau de concours triennal 2023-2025 d’admission ou de promotion dans les ordres nationaux du Bénin sont connues. Elle est rendue publique par décret Nº2023-015 du 24 janvier 2023. Il y a plus de 2500 personnalités dont 127 de la Présidence de la République, 58 de l’Assemblée nationale, 33 de la Cour constitutionnelle, 107 de la Cour suprême, 14 de la Haute Cour de Justice, 27 de la HAAC etc.

5 février 2023 par ,