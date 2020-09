Par arrêté en date du 18 septembre 2020, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnellea établi la liste officielle des manuels scolaires au programme. Cette liste de manuels scolaires sera exploiter au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 dans les établissements publics et privés des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

