Liste des candidats éligibles pour l’inscription au fichier national

Les listes des candidats éligibles au titre de la première campagne d’inscription au Fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies ont été publiées sur le site du gouvernement béninois sous réserve de l’enquête de moralité et de la vérification des diplômes. Les principales fonctions administratives et techniques dans les communes du Bénin sont secrétaire exécutif de mairie ; responsable des affaires administratives et financières ; personne responsable des marchés publics ; responsable des systèmes d’information ; responsable du développement local et de la planification ; responsable des services techniques ; responsable des affaires domaniales et environnementales. Voici la liste des candidats éligibles.

31 mars 2022