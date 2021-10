Liste des bacheliers retenus à titre payant à l’Université d’agriculture

Les nouveaux bacheliers de la série C et D retenus à titre payant au titre de l’année académique 2021-2022 dans les filières Finance Agricole (FA), Gestion des Exploitations Agricoles et Entreprises Agro-Alimentaires (GEAEA), Marketing des Intrants et Produits Agricoles (MIPA), de l’Université Nationale d’Agriculture (UNA) sont connus.

Le Recteur de l’Université Nationale d’Agriculture (UNA) invite les bacheliers concernés à se rendre, du mercredi 06 au mercredi 20 octobre 2021, dans les locaux de l’Université à Atakè (Porto-Novo), au Rectorat ou à Awaï (Kétou) au Vice-rectorat pour valider leurs places. « Passé ce délai, ils seront remplacés par les candidats des listes d’attente par ordre de mérite », a rappelé le Recteur de l’UNA, professeur Gauthier Biaou, dans un communiqué en date du 06 octobre dernier.

LISTE DES NOUVEAUX BACHELIERS

