Liste des Jeunes Leaders du Bénin 2022

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) a rendu publique la liste des jeunes retenus à l’édition 2022 de son Programme de Formation Jeunes Leaders du Bénin (JLB).

Au total, trente jeunes issus des Organisations Syndicales, du Secteur privé, des Partis politiques et des Organisations de la Société Civile ont été sélectionnés pour participer au programme de formation au leadership (JLB) organisé par Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

Les Jeunes Leaders du Bénin (JLB), 9è promotion, seront outillés sur les thématiques telles que « L’histoire politique du Bénin », « La démocratie béninoise », « L’analyse prospective de l’économie béninoise », « La gouvernance du système éducatif béninois », « L’Etat et le citoyen », « Le Bénin dans le concert des Nations », etc.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) est une organisation allemande intervenant au Bénin. La FES contribue à l’ amélioration de la gouvernance économique et sociale du Bénin en renforçant l’influence de certains acteurs clés de la société béninoise.

LISTE DES JEUNES LEADERS 2022

