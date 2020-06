Liste des 77 maires élus ou désignés

Les élections communales et municipales du 17 mai 2020 ont connu leur épilogue lundi 8 juin avec la désignation des derniers maires.

Le processus d’installation des conseils communaux et municipaux, démarré le 28 mai 2020, ainsi que l’élection ou la désignation des maires, de leurs adjoints et des chefs d’arrondissement, a pris fin ce lundi 8 juin 2020.

Les 77 maires de la 4è mandature de la décentralisation sont issus des partis : Union Progressiste (UP 41 maires), Bloc Républicain (BR 29 maires) et Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE 07 maires).

Parmi les 77 maires, il n’y a que 04 femmes.

Seuls 07 maires sortants ont été reconduits à leur poste.

Voici la liste des 77 et leurs partis

1- KPOMASSE : Kémanam Mensah (UP)

2- APLAHOUE : Maxime Allosogbé (UP)

3- DOGBO : Magloire Agossou (UP)

4- TORI-BOSSITO : Rogatien Akouakou (UP)

5- ATHIEME : Saturnin Dansou (UP)

6- AVRANKOU : Gabriel Ganhoutodé (UP)

7- AGUEGUES : Marc Gandonou (UP)

8- COVE : Auguste Aïhunhin (UP)

9- DJAKOTOMEY : Bruno Fangnigbé (UP)

10- SINENDE : Bio Kouri Sanni (UP)

11- BEMBEREKE : Garba Yaya (FCBE)

12- COPARGO : Ignace Ouorou (FCBE)

13- BOUKOMBE : Aldo N’Da Kouagou (UP)

14- SEGBANA : Orou Zimé Bio Thiam (UP)

15- KANDI : Zinatou Saka Osseni Alazi (FCBE)

16- OUAKE : Ouolo Dramane (BR)

17- COME : Bernard Adanhokpè (BR)

18- KLOUEKANME : Dieudonné Gbédjekan (UP)

19- KALALE : Tidjani Chabi Bani (UP)

20- ABOMEY : Antoine Djedou (UP)

21- ZE : Amadé Moussa (UP)

22- PERERE : Abdoulaye Nouhoum Alassane (UP)

23- TOUCOUNTOUNA : Tchin-Toya Blaise Békakoua (UP)

24- GLAZOUE : Gilles Houndolo (BR)

25- OUIDAH : Christian Houétchénou (UP)

26- ZAGNANADO : Justin Kanninkpo (BR)

27- NIKKI : Roland Joseph Lafia (BR)

28- ADJARRA : Germain Whanvoegbè (UP)

29- COTONOU : Luc Atrokpo (UP)

30- PORTO-NOVO : Charlemagne Yankoty (UP)

31- NATITINGOU : Taté Ouindeyama (BR)

32- POBE : Simon Dinan (BR)

33- ADJA-OUERE : Karamatou Fagbohoun (BR)

34- KETOU : Lucie Sessinou (UP)

35- ABOMEY-CALAVI : Angelo Ahouandjinou (UP)

36- ZAKPOTA : Félicien Danwouignan (BR)

37- AKPRO-MISSERETE : Germain Joseph Hounkanrin (UP)

38- SAKETE : Nestor Idohou (UP)

39- N’DALI : Daouda Saka Méré (BR)

40- LALO : William Fangbédji (UP)

41- BASSILA : Filiki Birou Zachari Tassou (BR)

42- SEME-PODJI : Jonas Gbènameto (BR)

43- MALANVILLE : Gado Guidami (BR)

44- PARAKOU : Aboubakar Yaya (FCBE)

45- TCHAOUROU : Jonathan Awo (UP)

46- KOUANDE : Didier Kouandé (BR)

47- SO-AVA : Zannou Jean (UP)

48- BANTE : Laourou Edmond (FCBE)

49- TOFFO : Bibiane Adamazè (BR)

50- KARIMAMA : Soulé Sambo Issoufou (BR)

51- LOKOSSA : Gervais Hounkpè Houénou (UP)

52- BOPA : Abel Djossou (UP)

53- BANIKOARA : Sarako Bio Tamou (UP)

54- ZOGBODOME : David Zinsou Towédjè (UP)

55- DJIDJA : Dénis Glégbéto (BR)

56- GRAND-POPO : Jocelyn Ayicoué Martial Ahyi (UP)

57- GOGOUNOU : Séidou Bary Tidjani (BR)

58- IFANGNI : Okpeicha Kolawolé Adissa (UP)

59- TOVIKLIN : Rigobert Tozo (UP)

60- AGBANGNIZOUN : Oscar Kouholi (UP)

61- SAVALOU : Houindo Dèlidji (BR)

62- PEHUNCO : Orou Maré Koto (Br)

63- HOUEYOGBE : Cyriaque Domingo (BR)

64- KEROU : Herman Imali (UP)

65- ALLADA : Joseph Cakpo (BR)

66- TANGUIETA : Boukari Zakaria (UP)

67- COBLY : Séraphin Pélimou Nambima (UP)

68 – MATERI : Robert Wimbo Kassa (BR)

69 – OUESSE : Firmin Ibidon Akpo (BR)

70- SAVE : Dénis Oba Chabi (FCBE)

71- DASSA-ZOUME : Nicaise Fagnon (UP)

72- BONOU : Thierry Sonagnon Tolégbé (UP)

73- ADJOHOUN : François Zannou-Agbo (BR)

74 – DANGBO : Maoudo Djossou (UP)

75 – OUINHI : Babatoundé Jonas Houessou (BR)

76- BOHICON : Rufino d’Almeida (BR)

77- DJOUGOU : Malick Gomina ( BR)

