Opération de libération de la zone Sud de la Route des pêches à Cotonou jusqu’à Ouidah. Les travaux ont été lancés dans la matinée de ce lundi 25 octobre 2021 par le préfet du Littoral Alain Orounla et son collègue de l’Atlantique Jean-Claude Codjia en présence des maires de Ouidah, d’Abomey-Calavi et des élus locaux.

Le gouvernement béninois a démarré les travaux de libération de la zone Sud de la Route des pêches à Cotonou jusqu’à Ouidah. C’est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement touristique de la zone Sud de la Route des pêches. Cette opération intervient après la remise d’un chèque de 3 millions FCFA et un titre de propriété d’une parcelle à Avlékété, aux pêcheurs impactés par le projet la semaine dernière.

Les bulldozers sont en action depuis la matinée de ce lundi. Habitations, hangars et paillotes sont entièrement détruits. « Après le site de Fiyégnon qui a été libéré et nettoyé sans heurt, le grand chantier de Xwlacodji en cours d’achèvement, il apparaît nécessaire et utile d’entamer et de finaliser la libération du Littoral », a déclaré le préfet du Littoral. A en croire Alain Orounla, les travaux de libération vont se poursuivre jusqu’à Ouidah pour que « la plage du Littoral soit totalement libérée et apprêtée pour les aménagements futurs, c’est-à-dire les travaux de valorisation et d’embellissement ».

Avant le passage des bulldozers, certains habitants ont commencé par détruire eux-mêmes leurs habitations.

Les maquis et restaurants épargnés

Pour cette opération, seuls les habitats précaires des pêcheurs sont détruits. Les maquis et restaurants sont épargnés. « Ce sont les instructions fermes du chef de l’Etat, on laisse ceux qui ont des activités économiques notamment de restauration sur la côte en attendant que la deuxième phase soit conduite par la société Sogea Satom, identifiée pour les aménagements », a confié l’autorité communale.

Lors de la deuxième phase poursuit-il, la stratégie d’occupation du Littoral qui est définie par le gouvernement sera mise à exécution.

L’opération de libération se déroule sans incident et sans résistance avec l’appui des agents de la police républicaine. « Les populations ont compris et adhéré parce qu’il y a eu un préalable qui a été fait. Un gros effort a été consenti par le gouvernement qui a décaissé un peu plus de 2 milliards de FCFA à ce jour pour accompagner ceux qui ont été obligés de changer de place », a ajouté le préfet Alain Orounla.

Le préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia souhaite que l’opération se déroule dans le calme jusqu’à la fin. « Les populations de façon générale ont adhéré et ce que nous souhaitions ; c’est que nous puissions poursuivre et achever cette opération en toute quiétude », a-t-il affirmé. Jean-Claude Codjia a félicité les populations riveraines pour leur adhésion au projet.

Le gouvernement béninois a inscrit dans ses actions, un vaste programme de développement touristique. Le but est de positionner le Bénin comme l’une des destinations touristiques phares de l’Afrique. Les travaux d’aménagement de la zone Sud de la Route des pêches à Cotonou jusqu’à la Porte du Non-Retour à Ouidah prennent en compte la plantation de cocotiers, la construction d’une station balnéaire, l’installation de lieux de séjour et de détente haut standing le long de la côte.

Akpédjé A. Ayosso

Quelques images



25 octobre 2021 par