Les voeux de Patrice Talon à la communauté musulmane

Les fidèles musulmans célèbrent ce dimanche 24 mai 2020, la fête de Ramadan. A travers un message publié sur sa page Facebook, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a adressé ses vœux de bonne fête à toute la communauté musulmane.

Rappelant les 30 jours de jeûne, le chef de l’État a souligné que « ce jour de l’Aïd El Fitr consacre la fin de cette grande période de piété, de partage, de prières et de dévotion à Allah le Très Miséricordieux ». Patrice Talon formule le vœu que les prières qui Lui seront adressées puissent être acceptées afin que « dans la foi et l’allégresse, nous puissions tous ensemble, dans l’union et la concorde, continuer à le célébrer et à être dignes de son amour inconditionnel », a-t-il écrit.

Au nom de son gouvernement et en son nom personnel, le Président de la République souhaite une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans.

F. A. A.

24 mai 2020 par