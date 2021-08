Les vivres livrés dans les écoles dès lundi

Les premières livraisons de vivres au titre de l’année scolaire 2021-2022 démarreront lundi 16 août 2021 dans les écoles à cantines du Bénin.

Les écoles à cantines bénéficiaires du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (Pnasi) financé par le gouvernement et mis en œuvre par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) recevront les vivres pour le compte de la rentrée scolaire 2021-2022 à partir de lundi 16 août 2021. « A cet effet, les Directeurs d’écoles, les Présidents et membres des Bureaux des Associations des Parents d’Elèves et les membres des Comités de Gestion des cantines scolaires des écoles concernées sont invités à se rendre disponibles, à préparer les magasins de stockage pour la réception des vivres et en assurer la sécurité », a exhorté Salimane Karimou, ministre des enseignements maternel et primaire dans un communiqué en date du 13 août.

Le ministre invite le Directeur des enseignements maternels et primaire de chaque département ainsi que les Chefs des Régions Pédagogiques à jouer leur partition pour le bon déroulement de l’opération de mise à disposition des vivres dans les magasins des écoles.

M. M.

13 août 2021 par