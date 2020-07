Les types et les caractéristiques du mouton à offrir en sacrifice

Le 31 juillet prochain, la communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski. Une célébration au cours de laquelle tout musulman conformément aux Saintes écritures, offre un mouton en sacrifice à Allah.

Dans le cadre de la célébration de la Tabaski, les préparatifs vont bon train et les fidèles musulmans s’affairent pour l’achat de la bête à sacrifier le 31 juillet prochain. Mais quel type de mouton doivent-ils offrir à Dieu à l’occasion de l’Aïd El Kébir ? Quels en sont les caractéristiques ?

Dans un entretien accordé à la radio nationale, El Hadj Mouhamed Soualiou Silla a apporté les explications nécessaires sur l’animal à offrir en sacrifice pour la Tabaski.

Pour ce fidèle musulman, la première catégorie de mouton à sacrifier le jour de la Tabaski, est le bélier, un mouton avec corne, ou sans corne. La seconde est celle du cabri et toutes ses variétés. A ces deux catégories s’ajoutent le bœuf ou la vache, et le chameau, quatrième et dernière catégorie de bête que le fidèle musulman peut présenter à son Dieu à l’occasion de la fête de la Tabaski.

Toutes ces bêtes selon El Hadj Mouhamed Soualiou Silla doivent avoir un âge minimum avant d’être offertes en sacrifices.

Selon lui, le mouton doit avoir au moins 06 mois d’âge, le cabri, un an. Le bœuf ou la vache doit avoir deux ans avant d’être offert en sacrifice à Allah. Le chameau quant à lui doit avoir au moins 05 ans.

Suivant les explications du fidèle religieux, certaines bêtes sont exclues de l’acte de l’immolation de la Tabaski. Il a cité entre autres, le mouton dont la corne est cassée ; la plaie selon El Hadj Mohamed Soualiou Silla, est encore là. Le mouton dont l’oreille est coupée est aussi interdit de l’acte d’immolation. Il en est de même de la bête boiteuse, infirme qui ne tient pas debout sur ses 04 pattes, de la bête malade, et de la bête maigre.

La Tabaski est une fête qui permet aux fidèles musulmans de commémorer l’acte d’immolation du prophète Ibrahim Alihisalim qui, en voulant sacrifier son fils Ismaël, reçoit le message de l’ange Djibril qui l’ordonna de remplacer l’enfant par un bélier.

F. A. A.

28 juillet 2020 par