Les trois meilleures fédérations distinguées

Le Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) a organisé ce samedi 27 juin 2020 à la salle rouge de Canal Olympia de Cotonou la première édition du gala des Fédérations sportives nationales. Lors de cette cérémonie, le Cnos-Ben a distingué les trois meilleures fédérations sportives pour le compte de la saison 2019-2020.

La Fédération béninoise de handball (Fbhb) dirigée par Antoine Bonou a décroché la médaille d’or et une enveloppe de six millions de FCFA. Il a dédié la médaille à la famille du handball béninois, surtout aux athlètes et aux aînés. « C’est une lourde responsabilité parce que médaillé d’or, ça veut dire que tu dois tout faire pour ne pas reculer », a affirmé Antoine Bonou.

La Fédération béninoise d’Athlétisme a remporté la médaille d’argent avec un chèque de 4,5 millions de FCFA.

La troisième récompense est revenue à la Fédération de Karaté Do : médaillée de Bronze avec un chèque de 3 millions FCFA.

Selon Julien Minavoa, président du Cnos-Ben, le but est de faire le diagnostic du pronostic vital de chacune des 28 Fédérations sportives au Bénin.

Une évaluation a eu lieu et les fédérations ont répondu au questionnaire « Assiette fédérale identitaire (Afi) ». « Il s’agit d’un système de mesures conçu par le Cnos-Bénin au profit de ses fédérations membres. C’est une saine émulation pour les accompagner vers un système d’auto-évaluation », a-t-il notifié.

Le Secrétaire général du ministère des sports Bellarminus Kakpovi a remercié le Président du Cnos-Ben et tout son Comité exécutif pour son initiative qui vise la promotion des fédérations au Bénin.

« C’est une opportunité noble qui permet de lancer le challenge au sein du mouvement sportif béninois », a déclaré le représentant du ministre des sports.

