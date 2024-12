Les travaux du pôle commercial à un taux d’exécution de 68 %

Les travaux de construction du pôle commercial du stade GMK et de la restructuration du Palais des sports évoluent à grands pas.

« On a commencé les travaux depuis août 2022. Actuellement, nous sommes à un taux d’exécution de 68 % et les travaux évoluent normalement », a déclaré Issiakou Badarou, Chef de mission de contrôle. La construction du Pôle Commercial et de Restructuration du Stade Général Mathieu KEREROU (GMK) est l’un des projets majeurs du Programme d’Actions du gouvernement Talon. C’est un vaste espace commercial d’environ 35 000 m² en construction en zone urbaine à Kouhounou dans la ville de Cotonou. Il comporte un parking d’environ 3.000 places pour voitures et motos, un parc urbain, des locaux techniques, des espaces administratifs, environs 1.000 étals, 300 boutiques et 70 restaurants. Les halles sont divisées en quatre quartiers où seront exposées des produits de maroquinerie, de bijouterie, de cosmétique et le textile.

