Les travaux de démolition entamés à Fiyégnon 1

Les travaux de démolition de la portion du domaine public maritime de Fiyégnon 1, jouxtant l’aéroport international de Cotonou ont débuté ce lundi 13 septembre 2021.

Le délai de libération des lieux fixé par le gouvernement est arrivé à son terme depuis le 1er septembre 2021. Le domaine concerné est limité au Nord par la rue dite Gondouana, au Sud par la Route des pêches, à l’Est par la clôture de l’aéroport et à l’Ouest par la voie pavée en quittant Fidjrossè fin pavé vers carrefour Houénoussou. Ce lundi 13 septembre, l’opération de démolition a commencé par l’Ouest au niveau de la voie pavée. Les bulldozers sont entrés en action. Habitations, hangars, paillotes sont entièrement détruits.

Plus loin, du côté de la clôture de l’aéroport, les occupants du domaine essayent de récupérer quelques effets avant l’arrivée des bulldozers. Pourtant ceux-ci ont été informés depuis quelques semaines. Selon des citoyens rencontrés sur les lieux, ils n’ont pas eu le temps de trouver un autre endroit. « On nous a demandé de libérer les lieux depuis juillet 2021. Mais on n’a pas encore un autre domicile. On essaye juste de récupérer des tables, chaises et quelques tôles », a confié un sinistré. « Pas de dédommagement pour nous alors que certains ont leurs papiers. Nous sommes ici depuis des années. Et ce soir on ne sait où dormir », a déploré un autre occupant des lieux.

Selon le communiqué des ministres du cadre de vie José Tonato et de la décentralisation Raphaël Akotègnon en date du 12 juillet 2021, la zone a été illégalement occupée à la suite d’une opération de lotissement non approuvée par les autorités habilitées. Plus de 600 personnes sont recasées sur ce domaine selon Marc Akponou, sage du quartier Fiyégnon 1.

Dans un entretien accordé à un média à la suite de la décision de libération des lieux, il a affirmé que le lotissement de Fiyégnon est bel et bien approuvé par les autorités en charge du domaine et du foncier.

Pour le moment, l’opération de démolition entrant dans le cadre des aménagements urbains et paysagers de la zone balnéaire de la Route des pêches se poursuit au quartier Fiyégnon 1. Les agents de la Police Républicaine présents sur les lieux veillent au bon déroulement de l’opération.

* De sources concordantes les populations de cette zone avaient été dédommagées par le passé

