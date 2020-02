Les travaux d’aménagement pour la modernisation

Le gouvernement béninois poursuit les travaux de rénovation de l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou pour le mettre aux standards internationaux.

En Conseil des ministres ce mercredi 5 février 2020, plusieurs travaux d’aménagement ont été annoncés.

Selon le Conseil des ministres, « les aménagements visent à donner une nouvelle dimension à l’ensemble des installations de la plateforme aéroportuaire, à améliorer les services aux passagers et à le conformer davantage aux standards internationaux ».

Les travaux concernent le hall « départ » de l’aérogare passagers et le pavillon présidentiel ainsi que le salon d’honneur.

S’agissant des travaux de réaménagement et d’extension du hall, il est prévu l’acquisition et l’installation d’un système d’information moderne. « Celui-ci regroupera plusieurs modules informatiques et permettra de gérer les opérations aéroportuaires de manière efficiente pour assurer une plus grande satisfaction aux voyageurs », indique le Conseil des ministres.

Il s’agira tout particulièrement de « faciliter les formalités d’enregistrement ; promouvoir l’affichage automatique des vols ; garantir la corrélation bagages-passagers et aider à une meilleure facturation des prestations ».

Le Conseil a instruit « les ministres concernés à travers la Société des Aéroports du Bénin, de procéder à la signature des contrats y relatifs avec les prestataires retenus ».

Akpédjé AYOSSO

6 février 2020 par