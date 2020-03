Les têtes couronnées du Borgou réconcilient les protagonistes

Les sages et notables du département du Borgou ont tenu ce samedi 29 février 2020, une réunion de réconciliation des responsables du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Au terme de la réunion qui a eu lieu au domicile de Alassane Mousse, plusieurs décisions ont été prises.

Il s’agit entre autres, de la participation de la formation politique aux élections communales et municipales du 17 mai prochain dans un esprit unifié pour une victoire probante et écrasante.

Un accent a été mis sur de la gestion des dossiers de candidatures conformément au dispositif organisationnel convenu lors de la dernière réunion du Bureau exécutif national notamment en ce qui concerne la centralisation et l’établissement de la liste de candidatures.

L’une des décisions non moins importantes est l’organisation du congrès extraordinaire du parti deux semaines après l’installation des conseillers communaux.

Une délégation des sages et notables est annoncée à Cotonou pour faire le point de la rencontre au président d’honneur des FCBE, l’ex président Boni Yayi.

F. A. A.

1er mars 2020 par