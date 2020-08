Les systèmes de protection dans la Zone CIPRES face à la Covid-19

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) et le Bureau International du Travail (BIT) ont organisé ce jeudi 20 août 2020 un webinaire sur le thème « Les systèmes de protection face à la pandémie de la Covid-19 dans la Zone CIPRES : quels enseignements à tirer ? ». La séance a réuni les représentants du BIT, de la CIPRES, des Organisations de Prévoyance sociale (OPS) ainsi que des journalistes.

La pandémie du coronavirus a impacté plusieurs domaines d’activités dont la protection sociale. Le webinaire organisé par la CIPRES et le BIT a pour but selon Cécile Bouba, secrétaire exécutive de la CIPRES, d’échanger sur les réponses apportées face aux impacts sociaux économiques de la pandémie en matière de protection sociale en vue de mieux relever les défis induits par la crise.

Les participants ont communiqué sur les mesures de protection sociale contre la Covid-19 ; les impacts de la pandémie sur les institutions de sécurité sociale et l’appui potentiel et les pistes de collaboration avec les partenaires techniques et financiers.

Dr Mama Coumaré, secrétaire général du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales du Mali et Jean de Dieu Yongondounga, Directeur Général du Travail de l’Emploi et de la Protection Sociale de la République Centrafricaine ont présenté les mesures de protection sociale contre la Covid-19 dans leurs pays respectifs. Dès l’apparition du premier cas de coronavirus, les mesures prises en général sont : la mise en place d’un Comité National de crise sanitaire ; le renforcement du dépistage au niveau des frontières ; la fermeture des établissements ; la distribution et le port obligatoire de masque ; l’interdiction de regroupements ; une prise en charge pour les mois d’avril et de mai 2020, des factures d’électricité et d’eau des catégories relevant des tranches dites sociales au Mali.

A cela s’ajoutent le renforcement des filets de protection sociale en faveur des couches les plus vulnérables ; les messages de sensibilisation pour la prévention du coronavirus et la fourniture aux structures de santé des kits de lavage des mains, des gants, des masques chirurgicaux, des gels hydro-alcooliques et des équipements de protection pour le personnel de santé.

Sécurité sociale face au Covid-19

La séance a également permis d’échanger sur « Les impacts de la Covid-19 sur les institutions de sécurité sociale ».

La situation en Côte d’Ivoire, en Centrafrique et au Madagascar a été présentée aux participants respectivement par Charles Kouassi, Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ; M. Richard Kwangbo-Guda, Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et M. Didier Fidilalo, Directeur général de la Cellule Affaires Juridiques et du Contentieux de Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Il est à noter que la pandémie du coronavirus a eu un faible impact sur les institutions de sécurité sociale. Au titre des impacts, il y a entre autres : le chômage technique ou réduction du temps du travail ou fermeture de l’entreprise. Sans oublier le non-paiement des cotisations ou le paiement partiel des cotisations ou la demande de report du paiement des cotisations. Cette situation a eu pour conséquence la diminution des recettes de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Les activités de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Madagascar se sont poursuivies avec le service minium, le télétravail et la digitalisation. Aussi, une prestation exceptionnelle Covid-19 a-t-elle été mise en place.

Des mesures ont été prises pour faire face à la Covid-19 avec des défis tels que : le paiement des prestations, le maintien des services de base, le maintien de la qualité et de la performance des services et l’assurance de la qualité physique des agents.

Appui potentiel et pistes de collaboration

Pour se préparer au prolongement de la crise, les pistes de collaboration avec les partenaires techniques et financiers ont été énumérées.

A en croire Oumar Diop de l’Union Africaine, les domaines potentiels de collaboration sont entre autres : promouvoir le partenariat public-privé pour le financement de la santé, en tirant avantage de la composition tripartite du Conseil d’Administration des institutions de sécurité sociale ; la planification conjointe sur des priorités de sécurité sociale de l’UA (extension de la Sécurité sociale, sécurité sociale des travailleurs migrants), et plaidoyer conjoint pour les programmes d’investissements des institutions de sécurité sociale sur la création d’emplois récents.

Pour le compte de l’OMS, Ouedraogo Hilaire a relevé le renforcement du système de santé pour l’atteinte de la couverture sanitaire universelle tout en luttant contre la Covid-19 ; la mise en œuvre de la feuille de route de la CSU issue de la mission de cadrage SNFS-CSU. Il va falloir aussi rétablir la confiance de la population pour l’utilisation des services de santé pour les communautés pendant et après la Covid-19 tout en renforçant les mesures de protection contre le risque financier en santé.

Le BIT déjà dans un partenariat avec tous les acteurs a développé selon M. Dramane Batchabi, de stratégies, conception et ou réforme des mécanismes programmes de protection sociale à savoir : le guide pour l’extension de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle et rurale ; le Guide pour la création de l’espace fiscal pour la protection sociale. Les autres domaines de collaboration avec le BIT sont : le renforcement des capacités des acteurs ; la promotion du dialogue social pour l’adoption et la mise en œuvre des programmes de protection sociale équitable et durable et le suivi et évaluation des programmes de protection sociale.

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), organisation régionale, chargée de contrôle et d’appui technique aux organismes de prévoyance sociale (OPS) regroupe 16 Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo et Union des Comores).

A.A.A

