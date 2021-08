Les start-ups et PME de Parakou à la découverte de la plateforme atingi.org

Dans le but de vulgariser les atouts de la plateforme d’apprentissage dénommée Atingi, le projet « Africa Cloud » de la GIZ-Bénin s’est rapproché de ses cibles de Parakou pour sa séance mensuelle "café atingi". Tenu le vendredi 25 août 2021 dans la salle de réunion du bureau ProSOL-ProCIVA de 09h à 12h, ce troisième numéro de café atingi délocalisé au profit des start-ups et PME de Parakou s’est déroulé dans une ambiance conviviale. Le coordonnateur dudit projet, monsieur Marius AWONON a expliqué aux participants avec aisance et beaucoup de clarté les avantages liés à cette plateforme d’apprentissage. En effet, il a été notamment question de clarifier aux participants le concept "atingi" et les formations innovantes qu’offre la plateforme d’apprentissage.

Cette rencontre a permis aux start-ups, PME et autres acteurs professionnels présents à cette séance de mieux se connaître par le biais de la présentation de leurs différents produits ; toute chose qui leur a facilité la création d’un réseautage professionnel.

Les participants ont apprécié l’initiative et n’ont pas manqué de livrer leurs impressions. Selon Faouziatou BANIKANI, l’une des participants, : « Tout le monde n’a pas souvent le temps d’aller s’asseoir pour suivre les formations, donc c’est une opportunité pour nous ; puisqu’à l’issue de cette formation, on aura des attestations et ça nous permet aussi d’acquérir certaines compétences très précises qui sont importantes pour le développement de nos entreprises ».

Notons que l’inscription sur la plateforme et la formation sont gratuites. Le Projet Africa Cloud est mis en œuvre au Bénin en partenariat avec le Ministère du Numérique et de la Digitalisation. Le projet travaille en étroite collaboration avec les programmes et projets du Secteur Vert de la GIZ Bénin.

Son pilotage au Bénin est rattaché au Projet des « Centres d’Innovations Vertes pour le secteur Agroalimentaire » (ProCIVA) ayant plusieurs acteurs cibles comme :

Les start-ups et PME ; les jeunes professionnels ; les membres des organisations professionnelles agricoles (filières riz, soja, volaille et jeunes agriculteurs) et les acteurs de développement de l’économie numérique.

31 août 2021 par