Le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Jean Benoît ALOKPON a ouvert ce jeudi 16 juillet 2020, les travaux des sessions du Conseil consultatif national dudit ministère.

Selon le directeur de la Programmation et de la Prospective, Arsène ZOCLI, ces sessions du Conseil Consultatif National sont l’aboutissement d’un processus qui met en relation les travaux des conseils consultatifs départementaux à ceux de sa direction.

Le directeur de Cabinet, Jean Benoît ALOKPON, représentant le ministre Mahugnon Cakpo empêché, a rappelé pour sa part les demandes de création, d’extension, de dédoublement, de changement de dénomination, de suppression de groupes pédagogiques et de transfert de site des établissements publics et du privé de l’enseignement secondaire général d’une part, et ceux de l’enseignement technique et de la formation professionnelle qui seront étudiées au cours de ces sessions. En raison de la non tenue de la session de 2019, le Conseil devra se pencher aussi sur les demandes préalablement validées par les conseils consultatifs départementaux de 2019 et de 2020, a-t-il précisé.

Ainsi, le Conseil Consultatif National se pronnoncera sur 160 demandes de création de nouveaux établissements privés d’enseignement secondaire ; 57 demandes de création de nouvelles séries en seconde dans les établissements privés d’enseignement secondaire général ; 175 demandes d’extension au premier cycle dans les établissements privés d’enseignement secondaire général ; 139 demandes d’extension de séries au second cycle dans les établissements privés d’enseignement secondaire général ; 5 cas de changement de dénomination d’établissements privés d’enseignement secondaire général ; 14 cas de changements de sites ; et 7 cas d’établissements privés d’enseignement secondaire général sur le dédoublement de groupes pédagogiques.

Au niveau de l’enseignement et la formation techniques et professionnels, le Conseil statuera sur 23 demandes de création ; 36 demandes de création de séries et de filières ; 7 demandes d’extension de séries et de filières et une demande de changement de site.

Les travaux desdites sessions s’inscrivent également dans le cadre des travaux préparatoires de la rentrée 2020-2021.

F. A. A.

17 juillet 2020 par