Les secrétaires généraux des syndicats invités à une séance ce jeudi

Une séance de sensibilisation sur le réaménagement des horaires de travail dans l’administration publique béninoise se tient ce jeudi 19 novembre 2020 dans la grande salle des fêtes des tours administratives.

Selon la correspondance en date du 16 novembre 2020 signée du ministre du Travail et de la Fonction Publique Mathys Adidjatou, « le gouvernement a fait réaliser deux études sur le réaménagement des horaires dans l’administration publique ».

La sensibilisation des parties prenantes est l’une des recommandations faite au terme de la concertation avec les confédérations et centrales syndicales et de la présentation desdites conclusions au Conseil des Ministres.

Les secrétaires généraux des syndicats des ministères sont donc invités à une séance de sensibilisation prévue pour ce jeudi 19 novembre 2020.

A.A.A

18 novembre 2020 par