Les résultats connus au plus tard mercredi (CENA)

Les résultats des élections communales et municipales 2020 seront connus au plus tard le mercredi 20 mai 2020. C’est ce qu’a déclaré la vice-présidente de la CENA Géneviève Boko Nadjo à la presse ce dimanche 17 mai 2020 au terme du processus de vote.

« Au rythme où vont les choses, je peux assurer sauf cas de force majeure que déjà le mercredi au plus tard et le mardi au plus tôt, nous auront les résultats de ces communales 2020 », a confié la vice-présidente de la CENA Géneviève Boko Nadjo.

La proclamation des résultats provisoires du scrutin était fixée au 24 mai prochain selon le calendrier de la CENA.

Le taux de participation n’est pas encore connu. Mais la compilation de 70 résultats de 70 coordonnateurs d’arrondissement au niveau de la salle audio phonique dans la nuit du dimanche donne un taux approximatif de 13 %.

Les grandes tendances sont connues environ 8 à 10 heures après le scrutin.

Après compilation des résultats, le coordonnateur d’arrondissement communique sur la plateforme dans la salle audio phonique. Une fois les coordonnateurs d’arrondissement au siège de la CENA, les résultats communiqués et ceux inscrits sur le procès-verbal de compilation sont comparés.

La salle information procède ainsi à un deuxième contrôle.

Les communales 2020 ont mis en compétition cinq partis politiques : BR, UP, UDBN, PRD et FCBE.

A.A.A

18 mai 2020 par