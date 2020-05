Les responsables de la prison limogés

Les responsables de la prison civile d’Akpro-Missérété viennent d’être relevés de leurs fonctions. Le régisseur et le gardien chef ont été limogés suite au soulèvement enregistré récemment dans la maison d’arrêt.

Selon des sources confidentielles, les responsables du pénitencier ont été sanctionnés pour raison de complicité et de mauvaise gestion de la situation.

Les détenus ont organisé le 6 mai dernier des actes de vandalisme pour protester contre l’opération déclenchée par les autorités pour lutter contre la cybercriminalité et le trafic de stupéfiants au sein de la prison.

D. M.

