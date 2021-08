Les réformes douanières exposées à la diaspora

Depuis 2016, de nombreuses réformes douanières ont été entreprises par le gouvernement béninois en vue de l’amélioration du climat des affaires. Ce dimanche 08 août 2021, les responsables du Ministère de l’Économie et des Finances notamment la Douane ont présenté lors d’un webinaire ces réformes à la diaspora béninoise à travers le Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE) et le réseau ID229.

« Régime douanier et procédures de dédouanement : Réformes engagées pour améliorer le climat des affaires au Bénin », tel est le thème qui a réuni en ligne des centaines de Béninois. Selon le Directeur Général de la Douane et des Droits Indirects Charles Sacca Boko, l’ambition est de faire de l’administration des douanes béninoises, l’une des plus modernes de la sous-région à l’horizon 2022 ; faire du Port de Cotonou une plateforme logistique innovante ; sécurisée et fiable au service des échanges internationaux et lutte plus efficace contre la fraude douanière et la corruption

Les réformes telles que la mise en œuvre du Programme de Vérification des Importations piloté par le partenaire technique Benin Control ; la dématérialisation des procédures de dédouanement ; la Gestion de l’Agrément des Commissionnaires en Douane ont été exposées aux participants. Ces derniers sont désormais aussi informés des réformes pour booster le commerce transfrontalier ; la création du Guichet unique du commerce extérieur etc.

Les réformes ont été saluées par les Béninois de la diaspora.

AAA

10 août 2021 par